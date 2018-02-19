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Ризик для тисяч життів: експерт
попередив про катастрофу...

Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:03

  vasiliybaybuz написав:Расскажите кстати ему что газопровод через мост не надо прокладывать, его еще в 2016 закончили.


Закончили-закончили.
http://www.fontanka.ru/2017/11/08/113/
Под Петербургом таинственно исчез 125-километровый газовый трубопровод стоимостью 1,8 миллиарда рублей.

Документы свидетельствуют: в 2012 – 2014 годах в Ленинградской области был построен газопровод до города Приозерска, с четырьмя газораспределительными станциями, домами для персонала и автоматизированной системой управления. Договорная цена работ – 1,8 миллиарда, подрядчиком работы приняты и оплачены на 97 процентов. Загородная прогулка по трассе показала: трубопровод исчез.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:28

  slavek написав:
  yarg написав:Дада. Они все просто завидуют пацанам, распилившим на этой теме 5 ярдов баксов


А вы ,конечно, убеждены, что никакого моста не будет ни в 2018 , ни в 2028г и готовы поспорить на что угодно что это будет именно так


я очень надеюсь что в 2028 и россии никакой не будет.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:55

  slavek написав:А вы ,конечно, убеждены, что никакого моста не будет ни в 2018 , ни в 2028г и готовы поспорить на что угодно что это будет именно так


  yarg написав:я очень надеюсь что в 2028 и россии никакой не будет.


Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:57

  maestro71 написав:..то, что для немцев повод задуматься и остановиться, - для руссо-туристо, - только задор и удаль : будут ехать специально, с куражем чтоб попасть в КрымНаш.. землятрясение, разлом - а нам пох..!, "..мы пскопськие, мы прорвемся.."
Поинтересуйся с каким куражом,не задумываясь немцы перли на Москву в 41.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:02

  slavek написав:Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
Могу с вами поспорить 1 к 10,но вы проиграете.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:05

  slavek написав:Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?



  ceba написав:Могу с вами поспорить 1 к 10,но вы проиграете.


Вообще-то я не вам предлагал и не очень понял на что вы ставите
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:11

  slavek написав:
  slavek написав:Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?



  ceba написав:Могу с вами поспорить 1 к 10,но вы проиграете.


Вообще-то я не вам предлагал и не очень понял на что вы ставите
Я имел в виду,что Керченский мост не будет построен в 2019 году. В 2019 году будет построен Крымский мост, такое название для моста было выбрано путем голосования.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:13

  ceba написав: Я имел в виду,что Керченский мост не будет построен в 2019 году. В 2019 году будет построен Крымский мост, такое название для моста было выбрано путем голосования.


Какая разница как называется. Главное, что я утверждаю что мост будет построен и предлагаю yarg пари по этому поводу.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:20

  slavek написав:
  ceba написав: Я имел в виду,что Керченский мост не будет построен в 2019 году. В 2019 году будет построен Крымский мост, такое название для моста было выбрано путем голосования.


Какая разница как называется. Главное, что я утверждаю что мост будет построен и предлагаю yarg пари по этому поводу.
Крымский мост,через Керченский пролив.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:07

  antikkristall написав:
  slavek написав:
  slavek написав:А вы ,конечно, убеждены, что никакого моста не будет ни в 2018 , ни в 2028г и готовы поспорить на что угодно что это будет именно так


  yarg написав:я очень надеюсь что в 2028 и россии никакой не будет.


Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?



Подобные на пари не способны, их максимум нажаловаться модератору....а вообще у них работа такая ничего не поделаешь :)


да ладно. жалуются в основном дырчики. они по жизни обиженные.
я за 10 лет на этом форуме ни разу не жаловался. :mrgreen:

а спорить не хочу. построят кацо неведомую фигню - назовут мостом - и что , я проиграл ? Несмотря на то , что она через год упадет ? как-то несправедливо....
yarg
 
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