Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:03
vasiliybaybuz написав:
Расскажите кстати ему что газопровод через мост не надо прокладывать, его еще в 2016 закончили.
Закончили-закончили.
http://www.fontanka.ru/2017/11/08/113/
Под Петербургом таинственно исчез 125-километровый газовый трубопровод стоимостью 1,8 миллиарда рублей.
Документы свидетельствуют: в 2012 – 2014 годах в Ленинградской области был построен газопровод до города Приозерска, с четырьмя газораспределительными станциями, домами для персонала и автоматизированной системой управления. Договорная цена работ – 1,8 миллиарда, подрядчиком работы приняты и оплачены на 97 процентов. Загородная прогулка по трассе показала: трубопровод исчез.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:28
slavek написав: yarg написав:
Дада. Они все просто завидуют пацанам, распилившим на этой теме 5 ярдов баксов
А вы ,конечно, убеждены, что никакого моста не будет ни в 2018 , ни в 2028г и готовы поспорить на что угодно что это будет именно так
я очень надеюсь что в 2028 и россии никакой не будет.
yarg
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:55
slavek написав:
А вы ,конечно, убеждены, что никакого моста не будет ни в 2018 , ни в 2028г и готовы поспорить на что угодно что это будет именно так
yarg написав:
я очень надеюсь что в 2028 и россии никакой не будет.
Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
back in USSR
slavek
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:57
maestro71 написав:
..то, что для немцев повод задуматься и остановиться, - для руссо-туристо, - только задор и удаль : будут ехать специально, с куражем чтоб попасть в КрымНаш.. землятрясение, разлом - а нам пох..!, "..мы пскопськие, мы прорвемся.."
Поинтересуйся с каким куражом,не задумываясь немцы перли на Москву в 41.
ceba
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:02
slavek написав:
Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
Могу с вами поспорить 1 к 10,но вы проиграете.
ceba
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:05
slavek написав:
Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
ceba написав:
Могу с вами поспорить 1 к 10,но вы проиграете.
Вообще-то я не вам предлагал и не очень понял на что вы ставите
back in USSR
slavek
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:11
slavek написав: slavek написав:
Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
ceba написав:
Могу с вами поспорить 1 к 10,но вы проиграете.
Вообще-то я не вам предлагал и не очень понял на что вы ставите
Я имел в виду,что Керченский мост не будет построен в 2019 году. В 2019 году будет построен Крымский мост, такое название для моста было выбрано путем голосования.
ceba
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:13
ceba написав:
Я имел в виду,что Керченский мост не будет построен в 2019 году. В 2019 году будет построен Крымский мост, такое название для моста было выбрано путем голосования.
Какая разница как называется. Главное, что я утверждаю что мост будет построен и предлагаю yarg пари по этому поводу.
back in USSR
slavek
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:20
slavek написав: ceba написав:
Я имел в виду,что Керченский мост не будет построен в 2019 году. В 2019 году будет построен Крымский мост, такое название для моста было выбрано путем голосования.
Какая разница как называется. Главное, что я утверждаю что мост будет построен и предлагаю yarg пари по этому поводу.
Крымский мост,через Керченский пролив.
ceba
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Додано: Чет 22 лют, 2018 22:07
antikkristall написав: slavek написав: slavek написав:
А вы ,конечно, убеждены, что никакого моста не будет ни в 2018 , ни в 2028г и готовы поспорить на что угодно что это будет именно так
yarg написав:
я очень надеюсь что в 2028 и россии никакой не будет.
Не хотите пари по поводу ввода Керченского моста в начале 2019 года?
Подобные на пари не способны, их максимум нажаловаться модератору....а вообще у них работа такая ничего не поделаешь
да ладно. жалуются в основном дырчики. они по жизни обиженные.
я за 10 лет на этом форуме ни разу не жаловался.
а спорить не хочу. построят кацо неведомую фигню - назовут мостом - и что , я проиграл ? Несмотря на то , что она через год упадет ? как-то несправедливо....
yarg
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