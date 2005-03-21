Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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Такое мнение выразила экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы “ЭкоЭкс” правозащитница Елена Васильева.
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Васильєва Олена Борисівна ... «Загибла футбольна команда»
Перераховуючи імена нібито вбитих на Донбасі російських солдатів, Васильєва насправді називала прізвища гравців футбольної команди з Оренбурга «Газовик-2». Оголошений список прізвищ довірливо передрукували майже всі провідні українські ЗМІ[2].
Критика журналістської спільноти
Олену Васильєву неодноразово звинувачували у поширенні неправдивої інформації щодо втрат російських військових у зоні АТО.
Як зазначає український журналіст та блогер Денис Казанський, попри численні факти дезінформації, Васильєву досі вважають в українських ЗМІ авторитетним експертом, якого цитують різні видання. На думку журналіста, Васильєва «виконує відразу два важливих завдання: по-перше, дискредитує українську журналістику, а по-друге, забиває інформаційний простір сміттям, у завалах якого вкрай непросто відшукати реальні дані та свідчення про перебування російських солдатів в Україні».[2]
7 лютого 2015 український журналіст Анатолій Шарій оприлюднив відео, яке свідчить про те, що Васильєва заробляла на торгівлі полоненими та працювала на одну з російських спецслужб[3]. Відома українська волонтерка Ліза Богутська на своїй Facebook-сторінці підтвердила правдивість відео[4].
Іраклій Комахідзе, грузинський блогер-розслідувач та експерт групи «Inform Napalm», зазначає, що хоча спочатку інформація від Васильєвої давала можливість уточнити деякі дані щодо складу російських сил вторгнення, але «з часом її діяльність перетворилася на фабрику фейків, яку противник використовує для подальшого промивання мізків жителям РФ і окупованих територій Донбасу». На його думку, під іменем Васильєвої виступає «ціла команда, робота якої найчастіше орієнтована на поширення дезінформації, що явно завдає шкоди інтересам України»[5].