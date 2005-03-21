Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...

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  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:25

Такое мнение выразила экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы “ЭкоЭкс” правозащитница Елена Васильева.

Дальше нет смысла читать:
Васильєва Олена Борисівна
...
«Загибла футбольна команда»

Перераховуючи імена нібито вбитих на Донбасі російських солдатів, Васильєва насправді називала прізвища гравців футбольної команди з Оренбурга «Газовик-2». Оголошений список прізвищ довірливо передрукували майже всі провідні українські ЗМІ[2].

Критика журналістської спільноти

Олену Васильєву неодноразово звинувачували у поширенні неправдивої інформації щодо втрат російських військових у зоні АТО.

Як зазначає український журналіст та блогер Денис Казанський, попри численні факти дезінформації, Васильєву досі вважають в українських ЗМІ авторитетним експертом, якого цитують різні видання. На думку журналіста, Васильєва «виконує відразу два важливих завдання: по-перше, дискредитує українську журналістику, а по-друге, забиває інформаційний простір сміттям, у завалах якого вкрай непросто відшукати реальні дані та свідчення про перебування російських солдатів в Україні».[2]

7 лютого 2015 український журналіст Анатолій Шарій оприлюднив відео, яке свідчить про те, що Васильєва заробляла на торгівлі полоненими та працювала на одну з російських спецслужб[3]. Відома українська волонтерка Ліза Богутська на своїй Facebook-сторінці підтвердила правдивість відео[4].

Іраклій Комахідзе, грузинський блогер-розслідувач та експерт групи «Inform Napalm», зазначає, що хоча спочатку інформація від Васильєвої давала можливість уточнити деякі дані щодо складу російських сил вторгнення, але «з часом її діяльність перетворилася на фабрику фейків, яку противник використовує для подальшого промивання мізків жителям РФ і окупованих територій Донбасу». На його думку, під іменем Васильєвої виступає «ціла команда, робота якої найчастіше орієнтована на поширення дезінформації, що явно завдає шкоди інтересам України»[5].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B0

03/02/2017
Фальшивый «Груз 200». Невероятная история правозащитницы Елены Васильевой

http://www.aif.ru/society/people/falshi ... _vasilevoy
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:28

  yanyura написав:
Такое мнение выразила экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы “ЭкоЭкс” правозащитница Елена Васильева.

Дальше нет смысла читать:
Васильєва Олена Борисівна


В опровержение Васильевой приводить шарика, ссылки на фейсбук и "АиФ"...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 22:57

  Sommer написав:
В опровержение Васильевой приводить шарика, ссылки на фейсбук и "АиФ"...

Вы слишком высокого мнения о Шарие, если считаете, что украинская Википедия создана им и подчиняется ему.

экс-член экспертного Совета общероссийского института экологической экспертизы “ЭкоЭкс” правозащитница Елена Васильева.

Ессно, что экс-член:
ООУ "ЭКОЭКС"
Недействующая организация

Полное наименование
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

https://info.1cont.ru/contragent/oou-ehkoehks/#modal
Экоэкс, ООУ
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"

Деятельность прочих общественных организаций
еще 2 вида деятельности

Салямов Жафярь Анвярович
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
еще 36 компаний

Москва г, пер.Хохловский, д.16, к.1, 109028
еще 4 компании зарегистрировано по этому адресу

Ликвидировано, действовало с 21.03.2005 по 16.01.2017

https://sbis.ru/contragents/7703385678/770901001
ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
Статус: Ликвидировано
Дата ликвидации: 16.01.2017

https://zachestnyibiznes.ru/company/ul/ ... OU-EKOEKS#
Но эксперт?!!!
yanyura
 
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