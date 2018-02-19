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Ризик для тисяч життів: експерт
попередив про катастрофу...

Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40

  SMOKE написав:
  ceba написав:
  maestro71 написав:..то, что для немцев повод задуматься и остановиться, - для руссо-туристо, - только задор и удаль : будут ехать специально, с куражем чтоб попасть в КрымНаш.. землятрясение, разлом - а нам пох..!, "..мы пскопськие, мы прорвемся.."
Поинтересуйся с каким куражом,не задумываясь немцы перли на Москву в 41.

В чем ирония-то?! Этот кураж дорого обошелся нам. Миллионы погибли и наших людей больше, чем немцев. Победа ковалась жизнями.
По теме- сейчас вы же сами руссофашню поддерживаете в Крыму. РФ Крым возвращать Украине придется, с мостом или без- значения особо не имеет.Дурость недогитлера Путла Раше дорого обходится.
Я никого не поддерживаю. Я просто живу в Крыму и не хочу ,чтобы мне указывали, как мне жить, люди вроде вас. Крым мой дом.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:45

Re: Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу

Смешно смотреть как очередной тупой вброс этой классической ТП вызвал 6 страниц камментов. Ну-ну.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:46

  slavek написав:[quote="4303922:yarg"
На что спорить будем?

Кто проиграет уходит с форума навсегда[/quote]

псс.. я и так не особо уверен что буду здесь столько. мне уже надоело :)
ну да не вопрос.
yarg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:48

  yarg написав:
  slavek написав:
  yarg написав:это они уже третий год говорят. Но они хитрые - предусмотрительно не называют осенью какого года :)


Разве кто-то обещал запустить мост в 2015г?
Что касается рассуждений экономистов, геологов и просто непонятно кого о строительстве мостов, то кроме очередной заказухи или обиженных ,непристроенных к проекту деятелей других объяснений нет.


Дада. Они все просто завидуют пацанам, распилившим на этой теме 5 ярдов баксов

Если б у нас в Украине распил происходил с такими результатами для страны (постройка огромного инфраструктурного объекта, с обеспечением рабочими местами тысяч людей, загрузкой производственных мощностей собственных-украинских предприятий и т.д.), то пусть распиливают :wink:
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:54

  SMOKE написав: В чем ирония-то?! Этот кураж дорого обошелся нам. Миллионы погибли и наших людей больше, чем немцев. Победа ковалась жизнями. По теме- сейчас вы же сами руссофашню поддерживаете в Крыму. РФ Крым возвращать Украине придется, с мостом или без- значения особо не имеет.Дурость недогитлера Путла Раше дорого обходится.

Дед по маме погиб в Белоруси в 1941 г сражаясь с фашистскими мразями. Другой дед пришел с "Орденом Ленина". Поздравляю всех служивших Родине с празником!!!
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:58

Вечная память всем погибшим в боях с нацистами которые уничтожили миллионы руских, украинцев, белорусов, евреев .....
nik1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:59

  nik1 написав:
  SMOKE написав: В чем ирония-то?! Этот кураж дорого обошелся нам. Миллионы погибли и наших людей больше, чем немцев. Победа ковалась жизнями. По теме- сейчас вы же сами руссофашню поддерживаете в Крыму. РФ Крым возвращать Украине придется, с мостом или без- значения особо не имеет.Дурость недогитлера Путла Раше дорого обходится.

Дед по маме погиб в Белоруси в 1941 г сражаясь с фашистскими мразями. Другой дед пришел с "Орденом Ленина". Поздравляю всех служивших Родине с празником!!!

Присоединяюсь и поздравляю просто всех мужчин, которые считают себя достойными звания защитник своего отечества.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:01

  nik1 написав:Вечная память всем погибшим в боях с нацистами которые уничтожили миллионы руских, украинцев, белорусов, евреев .....

Присоединяюсь! Спасибо нашим дедам за нашу жизнь и победу!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:04

С Праздником!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:09

Re: Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу

  nik1 написав:Вечная память всем погибшим в боях с нацистами которые уничтожили миллионы руских, украинцев, белорусов, евреев ...

І всім репресованим і загинувшим від голодоморів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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