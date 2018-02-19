Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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maestro71 написав:..то, что для немцев повод задуматься и остановиться, - для руссо-туристо, - только задор и удаль : будут ехать специально, с куражем чтоб попасть в КрымНаш.. землятрясение, разлом - а нам пох..!, "..мы пскопськие, мы прорвемся.."
Поинтересуйся с каким куражом,не задумываясь немцы перли на Москву в 41.
В чем ирония-то?! Этот кураж дорого обошелся нам. Миллионы погибли и наших людей больше, чем немцев. Победа ковалась жизнями. По теме- сейчас вы же сами руссофашню поддерживаете в Крыму. РФ Крым возвращать Украине придется, с мостом или без- значения особо не имеет.Дурость недогитлера Путла Раше дорого обходится.
Я никого не поддерживаю. Я просто живу в Крыму и не хочу ,чтобы мне указывали, как мне жить, люди вроде вас. Крым мой дом.
yarg написав:это они уже третий год говорят. Но они хитрые - предусмотрительно не называют осенью какого года
Разве кто-то обещал запустить мост в 2015г? Что касается рассуждений экономистов, геологов и просто непонятно кого о строительстве мостов, то кроме очередной заказухи или обиженных ,непристроенных к проекту деятелей других объяснений нет.
Дада. Они все просто завидуют пацанам, распилившим на этой теме 5 ярдов баксов
Если б у нас в Украине распил происходил с такими результатами для страны (постройка огромного инфраструктурного объекта, с обеспечением рабочими местами тысяч людей, загрузкой производственных мощностей собственных-украинских предприятий и т.д.), то пусть распиливают
SMOKE написав: В чем ирония-то?! Этот кураж дорого обошелся нам. Миллионы погибли и наших людей больше, чем немцев. Победа ковалась жизнями. По теме- сейчас вы же сами руссофашню поддерживаете в Крыму. РФ Крым возвращать Украине придется, с мостом или без- значения особо не имеет.Дурость недогитлера Путла Раше дорого обходится.
Дед по маме погиб в Белоруси в 1941 г сражаясь с фашистскими мразями. Другой дед пришел с "Орденом Ленина". Поздравляю всех служивших Родине с празником!!!
SMOKE написав: В чем ирония-то?! Этот кураж дорого обошелся нам. Миллионы погибли и наших людей больше, чем немцев. Победа ковалась жизнями. По теме- сейчас вы же сами руссофашню поддерживаете в Крыму. РФ Крым возвращать Украине придется, с мостом или без- значения особо не имеет.Дурость недогитлера Путла Раше дорого обходится.
Дед по маме погиб в Белоруси в 1941 г сражаясь с фашистскими мразями. Другой дед пришел с "Орденом Ленина". Поздравляю всех служивших Родине с празником!!!
Присоединяюсь и поздравляю просто всех мужчин, которые считают себя достойными звания защитник своего отечества.