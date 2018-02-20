Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:20
slavek написав: pohl-elena написав:
Если вы внимательно прочитаете статью то сами поймете, что в ней обсуждается не Крым, не то- кто его захватывал, не то- есть там русня или нет, а геологическая характеристика Керченского пролива, экология этого региона и технические характеристики Крымского моста.
Как могут обсуждать технические характеристики моста люди не имеющие отношение ни к его проектированию, ни к строительству?
это уже другой разговор
pohl-elena
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:25
slavek, ну так ведь такие-же неосведомленные люди писали эту статью и ничего - её даже опубликовали и обсуждают на полном серьезе. )))
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RomanTik
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:38
RomanTik написав: slavek
, ну так ведь такие-же неосведомленные люди писали эту статью и ничего - её даже опубликовали и обсуждают на полном серьезе. )))
А вот здесь, я пожалуй с вами соглашусь
pohl-elena
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:40
slavek написав:
Как могут обсуждать технические характеристики моста люди не имеющие отношение ни к его проектированию, ни к строительству?
Простите, а кто вы по образованию?
Спрашиваю, чтобы знать ту, единственную область, в которой ваши мнения и доводы, не являются пустым местом.
Подолянин
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:43
Подолянин написав:
Простите, а кто вы по образованию?
Спрашиваю, чтобы знать ту, единственную область, в которой ваши мнения и доводы, не являются пустым местом.
Я инженер-строитель с 40-летним стажем защитивший 30 лет назад кандидатскую по расчету строительных конструкций.
А вы, если не секрет, в чем разбираетесь профессионально?
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slavek
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:06
slavek написав: slavek написав:
Кто проиграет уходит с форума навсегда
yarg написав:
псс.. я и так не особо уверен что буду здесь столько. мне уже надоело
ну да не вопрос.
Тогда 1-я точка отсчета 1 декабря 2018г - проигравший начинает писать в 2 раза меньше.
2-я точка отсчета - 1 декабря 2019г - проигравший уходит.
А если не секрет, то на счет какого моста вы спорите, автомобильного или железнодорожного? У меня даже не вызывает сомнения, что мосты построят, а для тех кто сомневается, информация к размышлению
https://tsn.ua/politika/rosiyskiy-mist- ... 84570.html
pohl-elena
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 19:09
pohl-elena написав:
А если не секрет, то на счет какого моста вы спорите, автомобильного или железнодорожного?
1) автомост откроют в 2018г
2) в 2019г он не развалится
back in USSR
slavek
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:17
Признаки проявления новейших и позднеголоценовых тектонических движений на Керченском полуострове
http://www.geokniga.org/books/9054
Разрывные нарушения Керченского полуострова
http://www.geokniga.org/books/9068
myshapiton
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:38
Вы немного перепутали Керченский пролив с Керченским полуостровом, а это как говорят в Одессе 2е большие разницы. На этом форуме обсуждается Керченский пролив.
pohl-elena
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:22
pohl-elena написав:
Вы немного перепутали Керченский пролив с Керченским полуостровом, а это как говорят в Одессе 2е большие разницы. На этом форуме обсуждается Керченский пролив.
А мост не выходит к Керченскому полуострову, заканчивается прямо в проливе?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
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