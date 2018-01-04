|
|
Данилишин виступає за посилення узгодження монетарної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:19
Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
Дивися повний текст Данилишин виступає за посилення узгодження монетарної політики центробанку з урядом
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80305
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:19
Разворот в зад.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама