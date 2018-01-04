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Данилишин виступає за посилення
узгодження монетарної...

Данилишин виступає за посилення узгодження монетарної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:19

Данилишин виступає за посилення узгодження монетарної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Дивися повний текст Данилишин виступає за посилення узгодження монетарної політики центробанку з урядом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:19

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