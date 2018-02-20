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Омелян розповів деталі про захід Ryanair
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 15:51
Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів деталі угоди між Україною та Ryanair.
Дивися повний текст Омелян розповів деталі про захід Ryanair
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Додано: Чет 22 лют, 2018 15:51
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