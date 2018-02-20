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Клімкін повідомив, хто визначить розмір компенсації РФ...
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Додано: Чет 22 лют, 2018 15:53
Пропонуємо до обговорення:
Сума компенсації Росією за порушення прав України в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці буде значною, розмір компенсації визначить Міжнародний трибунал, стверджує міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Дивися повний текст Клімкін повідомив, хто визначить розмір компенсації РФ за порушення морського права щодо України
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Додано: Чет 22 лют, 2018 15:53
Раньше американской мечтой было - заработать миллион.
Теперь мечта - найти того, у кого есть миллион и отсудить его у него. (с)
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