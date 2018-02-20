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Клімкін повідомив, хто визначить
розмір компенсації РФ...

Клімкін повідомив, хто визначить розмір компенсації РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:53

Клімкін повідомив, хто визначить розмір компенсації РФ...

Пропонуємо до обговорення:
Сума компенсації Росією за порушення прав України в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці буде значною, розмір компенсації визначить Міжнародний трибунал, стверджує міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Дивися повний текст Клімкін повідомив, хто визначить розмір компенсації РФ за порушення морського права щодо України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 15:53

Раньше американской мечтой было - заработать миллион.
Теперь мечта - найти того, у кого есть миллион и отсудить его у него. (с)
serg_vronsky
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