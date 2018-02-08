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В уряді анонсували створення
тестового майданчика...

В уряді анонсували створення тестового майданчика...
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:09

В уряді анонсували створення тестового майданчика...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про створення Центру транспортних інновацій та тестового майданчика для реалізації проекту Hyperloop в Україні.

Дивися повний текст В уряді анонсували створення тестового майданчика проекту Hyperloop в одному з міст України.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:09

Т.е. к Hyperloop имеет такое же отношение, как НАНУ к инновациям
dm-d
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:11

долбаные наркоманы. Не по всех поездах есть вакуумные биотуалеты, а они вакуумные поезда мечтают запускать
idealstorm
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:46

Мабуть, забули в транслейтор глянути. Окрім "ажіотаж" слово хайп означає шахрайский проект по типу дутих бульбашок.
v_klymus
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:04

Думал, Омельян вчера случайно дурью закинулся, а оказывается у него расколбас на постоянной основе идет.
Гиперлуп...Днепр... Южмаш... Похоже, проектировать будут Гиперлуп на Луну
А вообще, подборка присоединившихся к проекту впечатляет: "к инициативе присоединились Национальная академия наук Украины (НАНУ), госконцерн “Укроборонпром”, Каховский завод электросварочного оборудования". Для полного кворума не хватает только завода шампанских вин и корпорации "Богдан".)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 22 лют, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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