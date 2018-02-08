В уряді анонсували створення тестового майданчика...

Додано: Чет 22 лют, 2018 17:04
Думал, Омельян вчера случайно дурью закинулся, а оказывается у него расколбас на постоянной основе идет.
Гиперлуп...Днепр... Южмаш... Похоже, проектировать будут Гиперлуп на Луну
А вообще, подборка присоединившихся к проекту впечатляет: "к инициативе присоединились Национальная академия наук Украины (НАНУ), госконцерн “Укроборонпром”, Каховский завод электросварочного оборудования". Для полного кворума не хватает только завода шампанских вин и корпорации "Богдан".)))
Востаннє редагувалось antey1969
в Чет 22 лют, 2018 17:08, всього редагувалось 1 раз.