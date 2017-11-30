|
|
У Чернівцях затримали молдавських скімерів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 16:40
Пропонуємо до обговорення:
У Чернівцях 21 лютого співробітниками служби безпеки Приватбанку і працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції затримана на місці злочину злочинна група громадян Молдови.
Дивися повний текст У Чернівцях затримали молдавських скімерів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80316
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 22 лют, 2018 16:40
Зіткнувся з поняттям "молдавські скімери". Недарма живу.
-
v_klymus
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 19.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама