RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Чернівцях затримали
молдавських скімерів

У Чернівцях затримали молдавських скімерів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:40

У Чернівцях затримали молдавських скімерів

Пропонуємо до обговорення:
У Чернівцях 21 лютого співробітниками служби безпеки Приватбанку і працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції затримана на місці злочину злочинна група громадян Молдови.

Дивися повний текст У Чернівцях затримали молдавських скімерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80316
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:40

Зіткнувся з поняттям "молдавські скімери". Недарма живу.
v_klymus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 19.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Швеції затримали безпритульного з $750 тисячами, який...
R2 » Чет 15 лют, 2018 19:02
3 205
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лют, 2018 01:38
summacut
В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 22:15
1 98
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 22:15
max_us_ua
У Києві митники затримали посилки з Китаю, адресовані...
R2 » Чет 30 лис, 2017 18:52
8 741
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 гру, 2017 10:55
гуляйполе
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.