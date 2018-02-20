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"Газпром" визнав поставки
газу в АТО безоплатними - ЗМІ

"Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:47

"Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром" відмовився від ідеї стягнення оплати газу, поставленого на окуповану територію Донбасу.

Дивися повний текст "Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:47

"Русские всегда приходят за своими деньгами." (ОТТО фон БИСМАРК)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:55

Re:

  serg_vronsky написав:"Русские всегда приходят за своими деньгами." (ОТТО фон БИСМАРК)

Перший (Плотницький) вже пішов, Захарченку - приготуватись!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:57

Так Захерченко тоже русский,поэтому сей газ-гуманитарка.А вот за украденный с Одесского месторождения Украины-придется Газпрому заплатить
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:11

Re: отто

  alexxxandrnick написав:Украины-придется Газпрому заплатить

Долго ждать? придется
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:13

"Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять." (он же)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:17

Re:

  sal написав:Долго ждать?

не, недолго
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:22

  serg_vronsky написав:"Русские всегда приходят за своими деньгами." (ОТТО фон БИСМАРК)


Вот только уходят несолоно хлебавши. :mrgreen:

Просранных 50 миллиардов в Стокгольмском арбитраже тому пример.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:24

Цыплят по осени считают. (из нашего)
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:31

Re: пример

  Sommer написав:50 миллиардов в Стокгольмском арбитраже тому

Того, чего РФ не поставляла, а у Украины нет и не было?)
sal
 
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