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"Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ
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Додано: Чет 22 лют, 2018 16:47
Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром" відмовився від ідеї стягнення оплати газу, поставленого на окуповану територію Донбасу.
Дивися повний текст "Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ
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R2
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Додано: Чет 22 лют, 2018 16:47
"Русские всегда приходят за своими деньгами." (ОТТО фон БИСМАРК)
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serg_vronsky
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Додано: Чет 22 лют, 2018 16:55
serg_vronsky написав:
"Русские всегда приходят за своими деньгами." (ОТТО фон БИСМАРК)
Перший (Плотницький) вже пішов, Захарченку - приготуватись!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 22 лют, 2018 16:57
Так Захерченко тоже русский,поэтому сей газ-гуманитарка.А вот за украденный с Одесского месторождения Украины-придется Газпрому заплатить
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alexxxandrnick
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:11
alexxxandrnick написав:
Украины-придется Газпрому заплатить
Долго ждать? придется
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sal
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:13
"Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять." (он же)
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serg_vronsky
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:17
sal написав:
Долго ждать?
не, недолго
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Pegasmaster
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:22
serg_vronsky написав:
"Русские всегда приходят за своими деньгами." (ОТТО фон БИСМАРК)
Вот только уходят несолоно хлебавши.
Просранных 50 миллиардов в Стокгольмском арбитраже тому пример.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:24
Цыплят по осени считают. (из нашего)
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serg_vronsky
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:31
Sommer написав:
50 миллиардов в Стокгольмском арбитраже тому
Того, чего РФ не поставляла, а у Украины нет и не было?)
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sal
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