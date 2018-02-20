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"Газпром" визнав поставки
газу в АТО безоплатними - ЗМІ

"Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:45

  sal написав:
  Sommer написав:50 миллиардов в Стокгольмском арбитраже тому

Того, чего РФ не поставляла, а у Украины нет и не было?)


А что рашка поставляла в Стокгольмский арбитраж?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:11

Попаданец да хватить уже эти кремлеботовские шаблоны сюда тулить.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:14

Re:

  Попаданец написав:А сколько мы просрали в общем из-за майдана? Янукович бы столько не украл


Вы - очень много и дальше будет больше, время играет против вас. Уже и стабфонд просран и социалка идёт под нож. Но Якуноковощ же у вас, можете с него струсить 3 ярда зелени, что ему в виде взятки дали - на пару дней хватит.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:48

Re:

Вместо того чтобы поразмыслить над своими тарифами, патриоты "думают" о чужих.
Тем и живем.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:03

Re:

Может просто работать надо так, чтобы про тарифы не задумываться.
Amid
 
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