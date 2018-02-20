"Газпром" визнав поставки газу в АТО безоплатними - ЗМІ

А что рашка поставляла в Стокгольмский арбитраж?
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:45
А что рашка поставляла в Стокгольмский арбитраж?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:14
Re:
Вы - очень много и дальше будет больше, время играет против вас. Уже и стабфонд просран и социалка идёт под нож. Но Якуноковощ же у вас, можете с него струсить 3 ярда зелени, что ему в виде взятки дали - на пару дней хватит.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:48
Re:
Вместо того чтобы поразмыслить над своими тарифами, патриоты "думают" о чужих.
Тем и живем.
Прокремлевский тролль.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:03
Re:
Может просто работать надо так, чтобы про тарифы не задумываться.
Зараз переглядають цей форум: taras_ruschak і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|