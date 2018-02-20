Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Єврокомісії.
Дивися повний текст Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив проект модернізації кордону з Україною.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 16:54
Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив проект модернізації кордону з Україною.
Додано: Чет 22 лют, 2018 16:54
Мабудь через чур контролювали ці кошти європейці, інакше їх вже розтягли б.
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:29
Re: Мінус €30 млн для України
Не для Украины, а для КПП...
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:30
Re: Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив...
Э-эээ, а в чем перемога? Где штатные агитаторы форума, когда они так нужны?
Прокремлевский тролль.
Додано: Чет 22 лют, 2018 18:54
Проект Евросоюза по поддержке НКРЭКУ завершился
Всё IMHO
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