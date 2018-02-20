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Мінус €30 млн для України:
Євросоюз офіційно закрив...

Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:54

Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному роз'ясненні Єврокомісії.

Дивися повний текст Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив проект модернізації кордону з Україною.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 16:54

Мабудь через чур контролювали ці кошти європейці, інакше їх вже розтягли б.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:29

Re: Мінус €30 млн для України

Не для Украины, а для КПП...
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:30

Re: Мінус €30 млн для України: Євросоюз офіційно закрив...

Э-эээ, а в чем перемога? Где штатные агитаторы форума, когда они так нужны?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:46

Интересно,кто-нибудь понесет наказание за это безобразие?
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:54

Проект Евросоюза по поддержке НКРЭКУ завершился

в результате задержек в принятии закона потенциал данного проекта так и не удалось использовать полностью. Отметим, в рамках проекта партнеры совместно работали над внедрением в Украине свободного доступа третьих сторон к электрическим сетям, над улучшением конкуренции путем разукрупнения электрораспределительных компаний, а также над обеспечением регулятором защиты прав потребителей. Проект реализовывался при помощи Словакии

https://www.rbc.ua/rus/news/evrosoyuz-prekrashchaet-proekt-podderzhke-1518700693.html
Всё IMHO
Вкладчик1234
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