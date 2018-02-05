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В Раді 1 березня чекають зі звітом Гонтареву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:03
Пропонуємо до обговорення:
Народні депутати спочатку хочуть заслухати звіт чинної голови Національного банку, а потім проголосують за її звільнення.
Дивися повний текст В Раді 1 березня чекають зі звітом Гонтареву
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:03
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