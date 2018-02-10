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У київському офісі великої
IT-компанії пройшов обшук

У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18

У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили співробітники компанії.

Дивися повний текст У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18

Ну, не чиновников же обыскивать, в самом деле. А у ITшников, глядишь, чем-нибудь и разживешься, а нет - то на будущее присмотришь. А что до инвет-климата - то ср*ть они на него хотели, чай не минфин, у сбу задачи более конкретные.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18

И что это было? Какой результат? Что искали? Или присматривались на отжатие?
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:36

Что можно отжать у итишников? железо для майнинга
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:40

Никакие маски-шоу не могут парализовать работу истинного кодера. Парализовать может только отключение инета и эл-ва.
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:27

Все знают, что в Cogniance кидают на последнюю зарплату, видать кто-то не стерпел и пожаловался.
nitekatt
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