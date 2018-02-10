Про це повідомили співробітники компанії.
Дивися повний текст У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18
У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У київському офісі великої IT-компанії пройшов обшук.
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18
Ну, не чиновников же обыскивать, в самом деле. А у ITшников, глядишь, чем-нибудь и разживешься, а нет - то на будущее присмотришь. А что до инвет-климата - то ср*ть они на него хотели, чай не минфин, у сбу задачи более конкретные.
Додано: Чет 22 лют, 2018 17:18
И что это было? Какой результат? Что искали? Или присматривались на отжатие?
Додано: Чет 22 лют, 2018 18:40
Никакие маски-шоу не могут парализовать работу истинного кодера. Парализовать может только отключение инета и эл-ва.
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:27
Все знают, что в Cogniance кидают на последнюю зарплату, видать кто-то не стерпел и пожаловался.
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