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Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Укравтодору Славомир Новак в Facebook.
Дивися повний текст Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою
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R2
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:31
100км - 670грн.))))) У вас с головой все впорядке? Или дороги предназначены для казнакрадов?
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LOKY
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:39
Хто по ній буде їздить,якщо взагалі збудують?
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sena_2008atp
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:41
sena_2008atp написав:
Хто по ній буде їздить,якщо взагалі
А других дорог не будет.
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sal
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:42
Точно мозгами поехали. А в конце еще и НДС нащитают.
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rubin2709
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:44
rubin2709 написав:
А в конце еще и НДС нащитают
В конце цена подрастет. соц.стандарты укранцев же будут только расти
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sal
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Додано: Чет 22 лют, 2018 18:15
Август 2017. Герлиц-Корчова,Польша ехал по платному автобану- 8 евро (36 злотых) за 650 км. Диагноз автодору -приступ легкого д*****.
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vvitalikk999
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Додано: Чет 22 лют, 2018 19:43
Раньше хотели сделать платной одесскую. Через два года в тумане я видел дтп в опору моста. Музыка выключилась на яме
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-=US=-
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:31
У нас сейчас большинство дорог платные. Платиш за ремонт авто.
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akyreyev
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:33
mister-svet написав:
Ну разве можно обижаться на уникальность украинского менталитета!? Ещё даже не придумали в какую сторону хочется - а гешефт уже подсчитали... А ведь ПЯТЫЙ год уже у корыта! Одни потрясающие перспективы на уши пересичным... И чем дальше, тем грандиознее! Жалкое зрелище.
Від того, хто біля корита, нічого не залежить. Ще при Кучмі автобан Київ-Одеса хотіли платним зробити. Зробили?
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taras_orel
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