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Укравтодор назвав вартість
проїзду першою платною дорогою

Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:31

Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава Укравтодору Славомир Новак в Facebook.

Дивися повний текст Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорогою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:31

100км - 670грн.))))) У вас с головой все впорядке? Или дороги предназначены для казнакрадов?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:39

Хто по ній буде їздить,якщо взагалі збудують?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:41

Re: укравтодор

  sena_2008atp написав:Хто по ній буде їздить,якщо взагалі

А других дорог не будет.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:42

Точно мозгами поехали. А в конце еще и НДС нащитают.
rubin2709
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:44

Re: назвав вартість

  rubin2709 написав:А в конце еще и НДС нащитают

В конце цена подрастет. соц.стандарты укранцев же будут только расти
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 18:15

Август 2017. Герлиц-Корчова,Польша ехал по платному автобану- 8 евро (36 злотых) за 650 км. Диагноз автодору -приступ легкого д*****.
vvitalikk999
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:43

Re: Укравтодор назвав вартість проїзду першою платною дорого

Раньше хотели сделать платной одесскую. Через два года в тумане я видел дтп в опору моста. Музыка выключилась на яме
-=US=-
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:31

У нас сейчас большинство дорог платные. Платиш за ремонт авто.
akyreyev
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:33

  mister-svet написав:Ну разве можно обижаться на уникальность украинского менталитета!? Ещё даже не придумали в какую сторону хочется - а гешефт уже подсчитали... А ведь ПЯТЫЙ год уже у корыта! Одни потрясающие перспективы на уши пересичным... И чем дальше, тем грандиознее! Жалкое зрелище.

Від того, хто біля корита, нічого не залежить. Ще при Кучмі автобан Київ-Одеса хотіли платним зробити. Зробили?
taras_orel
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