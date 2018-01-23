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Київрада перейменувала
Московський міст

Київрада перейменувала Московський міст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 17:59

Київрада перейменувала Московський міст

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 82 депутати міської ради, передає прес-служба Київради.

Дивися повний текст Київрада перейменувала Московський міст.
R2
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молодці кияни! От би ще і в Харкові перейменувати московський проспет на Чугуївський Тракт.
egibarany
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Теперь заживём!
juice
 
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