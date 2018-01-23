За відповідне рішення проголосували 82 депутати міської ради, передає прес-служба Київради.
Дивися повний текст Київрада перейменувала Московський міст.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 17:59
Київрада перейменувала Московський міст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київрада перейменувала Московський міст.
Додано: Чет 22 лют, 2018 18:28
молодці кияни! От би ще і в Харкові перейменувати московський проспет на Чугуївський Тракт.
Додано: Чет 22 лют, 2018 23:09
эта власть сама ничего построить не способна, а переименовать большого ума не надо...
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