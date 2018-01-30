Спеціально для цього проекту був зведений і обладнаний цех, в якому складається легкий багатоцільовий Y1 «Дельфін».
Дивися повний текст Над Україною полетять «Дельфіни» (відео).
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Додано: Чет 22 лют, 2018 19:09
Над Україною полетять «Дельфіни» (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Над Україною полетять «Дельфіни» (відео).
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:09
Молодцы одесситы! Самый ловкий народ таки живёт в самом шикарном городе Украины! Респект!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
Додано: Чет 22 лют, 2018 19:23
Бесспорно молодцы, но вообще-то "Дельфины" в небе Украины уже летали (Чехословацкий Л-29 Дельфин). Так что название - плагиат.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:28
двигатели французкие, а "Мотор Сич" пусть заказы где-нибудь в другом месте ищет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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