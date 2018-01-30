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Над Україною полетять
«Дельфіни» (відео)

Над Україною полетять «Дельфіни» (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:09

Над Україною полетять «Дельфіни» (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Спеціально для цього проекту був зведений і обладнаний цех, в якому складається легкий багатоцільовий Y1 «Дельфін».

Дивися повний текст Над Україною полетять «Дельфіни» (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:09

Молодцы одесситы! Самый ловкий народ таки живёт в самом шикарном городе Украины! Респект!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 19:23

Бесспорно молодцы, но вообще-то "Дельфины" в небе Украины уже летали (Чехословацкий Л-29 Дельфин). Так что название - плагиат.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:28

двигатели французкие, а "Мотор Сич" пусть заказы где-нибудь в другом месте ищет...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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