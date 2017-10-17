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Які держоргани можуть перевіряти
бізнес всупереч мораторію

Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч мораторію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:10

Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч мораторію

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на урядовому порталі.

Дивися повний текст Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч мораторію.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:10

Перефразируя живого классика:
"А сегодня в завтрашний день не все могут проверять. Вернее, проверять могут не только лишь все."
ЯЧитатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 20:28

Re: Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч моратор

Нужно валить от этих кровососов,опять будут кошмарить,добивать,что еще осталось.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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