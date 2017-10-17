Про це повідомляється на урядовому порталі.
Дивися повний текст Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч мораторію.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 20:10
Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч мораторію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч мораторію.
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:10
Перефразируя живого классика:
"А сегодня в завтрашний день не все могут проверять. Вернее, проверять могут не только лишь все."
Додано: Чет 22 лют, 2018 20:28
Re: Які держоргани можуть перевіряти бізнес всупереч моратор
Нужно валить от этих кровососов,опять будут кошмарить,добивать,что еще осталось.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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