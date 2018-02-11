Вироби Бартлема є великою рідкістю на ринку.
Дивися повний текст Британець купив чайник за $20 і продав за нечувану суму.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 21:35
Британець купив чайник за $20 і продав за нечувану суму
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Дивися повний текст Британець купив чайник за $20 і продав за нечувану суму.
Додано: Чет 22 лют, 2018 21:35
Все равно не так удачно взял, как одесские депутаты биткоинами затарились в 2010 году :)
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