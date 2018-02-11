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Британець купив чайник за $20
і продав за нечувану суму

Британець купив чайник за $20 і продав за нечувану суму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:35

Британець купив чайник за $20 і продав за нечувану суму

Пропонуємо до обговорення:
Вироби Бартлема є великою рідкістю на ринку.

Дивися повний текст Британець купив чайник за $20 і продав за нечувану суму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 21:35

Все равно не так удачно взял, как одесские депутаты биткоинами затарились в 2010 году :)
Detractoris
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