RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Київщині шахраї незаконно
переоформили нерухомості на...

На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:35

На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Дивися повний текст На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на 70 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80319
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2018 23:35

Блок-чейна на этих иродов нет :)
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 459
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:14

Сказки. Незаконно- это когда есть приговор суда. А то эти хвалебные вести стали нормой новостных лент. Колобов совсем недавно числился особо крупным злоумышленником..а по факту?! - честнейший человечище.
Moimir
 
Повідомлень: 336
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шахраї під виглядом адміністраторів ICO Seele викрали...
R2 » Пон 05 лют, 2018 18:22
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лют, 2018 18:22
klug
На вторинному ринку нерухомості Києва рік почався зі... 1, 2, 3
R2 » Суб 03 лют, 2018 11:18
22 1697
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 лют, 2018 21:13
Faceless
У Росії до ЧС-2018 з футболу шахраї запускають мережу...
R2 » Вів 30 січ, 2018 01:56
1 130
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 01:56
драйвер
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (53592)
23.02.2018 00:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.