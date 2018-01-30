Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Дивися повний текст На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на 70 млн грн.
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Додано: Чет 22 лют, 2018 23:35
На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Київщині шахраї незаконно переоформили нерухомості на 70 млн грн.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:14
Сказки. Незаконно- это когда есть приговор суда. А то эти хвалебные вести стали нормой новостных лент. Колобов совсем недавно числился особо крупным злоумышленником..а по факту?! - честнейший человечище.
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