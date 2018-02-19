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Ціни на заправках продовжують падати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:09
Пропонуємо до обговорення:
Деякі національні й регіональні мережі АЗС з 21 на 22 лютого знизили ціни на бензин і дизпальне на 10-55 коп. за літр.
Дивися повний текст Ціни на заправках продовжують падати
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:09
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