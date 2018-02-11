Інженери з Китайської академії наук представили концепт гіперзвукового пасажирського літака, що зможе подолати відстань між Пекіном і Нью-Йорком усього за 2 години.
Дивися повний текст У Китаї розроблено концепт гіперзвукового пасажирського літака.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:31
У Китаї розроблено концепт гіперзвукового пасажирського...
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Дивися повний текст У Китаї розроблено концепт гіперзвукового пасажирського літака.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:31
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