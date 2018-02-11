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У Китаї розроблено концепт
гіперзвукового пасажирського...

У Китаї розроблено концепт гіперзвукового пасажирського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:31

У Китаї розроблено концепт гіперзвукового пасажирського...

Пропонуємо до обговорення:
Інженери з Китайської академії наук представили концепт гіперзвукового пасажирського літака, що зможе подолати відстань між Пекіном і Нью-Йорком усього за 2 години.

Дивися повний текст У Китаї розроблено концепт гіперзвукового пасажирського літака.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 00:31

Пассажиров будут усыплять, чтобы не оглохли?
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