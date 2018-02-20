|
|
Кличко розповів, як за допомогою парковки знайти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:28
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба мера Києва.
Дивися повний текст Кличко розповів, як за допомогою парковки знайти додаткові гроші для Києва
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80324
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|313
|
П'ят 23 лют, 2018 09:01
yarg
|
|3
|62
|
|
|3
|111
|
Вів 20 лют, 2018 08:23
Shram
реклама