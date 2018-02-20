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Кличко розповів, як за
допомогою парковки знайти...

Кличко розповів, як за допомогою парковки знайти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 08:28

Кличко розповів, як за допомогою парковки знайти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

Дивися повний текст Кличко розповів, як за допомогою парковки знайти додаткові гроші для Києва.
R2
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