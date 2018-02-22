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Україна і Росія домовилися про допустимі обсяги вилову...
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:49
Пропонуємо до обговорення:
На засіданні російсько-української комісії з питань вилову риби в Азовському морі та розподілу лімітів на рибу в морі між двома державами, яке відбулося минулого тижня, було визначено обсяги видобутку основних видів промислових риб. Про це повідомляє місцевий портал 0629.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:49
Ну, могут же, когда захотят?!
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:56
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:14
Ещё на моей памяти в Азове ловили тысячи тонн осетра. Можно сказать за жизнь одного поколения уничтожили рыбу.
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mikola963
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:14
Молодцы! Лучше плохой мир хорошей войны. Надоело.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
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mister-svet
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:48
А чо тут все так возбудились?- природоохрана и никакой политики.
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PV
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