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Україна і Росія домовилися про
допустимі обсяги вилову...

Україна і Росія домовилися про допустимі обсяги вилову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:49

Україна і Росія домовилися про допустимі обсяги вилову...

Пропонуємо до обговорення:
На засіданні російсько-української комісії з питань вилову риби в Азовському морі та розподілу лімітів на рибу в морі між двома державами, яке відбулося минулого тижня, було визначено обсяги видобутку основних видів промислових риб. Про це повідомляє місцевий портал 0629.

Дивися повний текст Україна і Росія домовилися про допустимі обсяги вилову риби в Азовському морі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:49

Ну, могут же, когда захотят?!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:56

Пипец, пойду свечку поставлю.
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:14

Ещё на моей памяти в Азове ловили тысячи тонн осетра. Можно сказать за жизнь одного поколения уничтожили рыбу.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:14

Re: Україна і Росія домовилися про допустимі обсяги вилову..

Молодцы! Лучше плохой мир хорошей войны. Надоело.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34).
mister-svet
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:48

А чо тут все так возбудились?- природоохрана и никакой политики.
PV
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