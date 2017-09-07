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«Розумна» куртка використовує
ШІ, щоб регулювати температуру

«Розумна» куртка використовує ШІ, щоб регулювати температуру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:50

«Розумна» куртка використовує ШІ, щоб регулювати температуру

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Ministry of Supply випустила куртку, яка здатна забезпечити господаря не тільки теплом, але і останніми досягненнями в галузі штучного інтелекту.

Дивися повний текст «Розумна» куртка використовує ШІ, щоб регулювати температуру.
R2
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А ее можно будет стирать хозяйственным мылом?
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:50

Мдэээ. На заре моего моего дедушкиного детства подобные тепловые регуляторы занимали размеры чуть больше спичечной головки, а теперь - ИИ. Технологии!!!!
nikitash
 
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