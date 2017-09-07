Компанія Ministry of Supply випустила куртку, яка здатна забезпечити господаря не тільки теплом, але і останніми досягненнями в галузі штучного інтелекту.
Дивися повний текст «Розумна» куртка використовує ШІ, щоб регулювати температуру.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 09:50
«Розумна» куртка використовує ШІ, щоб регулювати температуру
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Розумна» куртка використовує ШІ, щоб регулювати температуру.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:50
Мдэээ. На заре моего моего дедушкиного детства подобные тепловые регуляторы занимали размеры чуть больше спичечной головки, а теперь - ИИ. Технологии!!!!
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