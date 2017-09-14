Про це заявив віце-прем’єр-міністр України.
Дивися повний текст Розенко сказав, коли і на скільки може підвищитись мінімальна зарплата.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40
Розенко сказав, коли і на скільки може підвищитись...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розенко сказав, коли і на скільки може підвищитись мінімальна зарплата.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40
Как в завещании у того еврея из анекдота: "Никому ни..я".
Вопрос только один: "Слитно или раздельно?"
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