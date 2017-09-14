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Розенко сказав, коли і на
скільки може підвищитись...

Розенко сказав, коли і на скільки може підвищитись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40

Розенко сказав, коли і на скільки може підвищитись...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив віце-прем’єр-міністр України.

Дивися повний текст Розенко сказав, коли і на скільки може підвищитись мінімальна зарплата.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:40

Как в завещании у того еврея из анекдота: "Никому ни..я".
Вопрос только один: "Слитно или раздельно?"
serg_vronsky
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