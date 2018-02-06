УкрСиббанк і Ощадбанк попередили клієнтів про тимчасове блокування роботи інтернет-банкінгів.
Дивися повний текст УкрСиббанк і Ощадбанк попередили клієнтів про тимчасове блокування роботи інтернет-банкінгів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:58
УкрСиббанк і Ощадбанк попередили клієнтів про тимчасове...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст УкрСиббанк і Ощадбанк попередили клієнтів про тимчасове блокування роботи інтернет-банкінгів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 10:58
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