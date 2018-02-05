Про це повідомив голова Держслужби України з питань праці Роман Чернега в ході прес-конференції.
Дивися повний текст Кожен третій українець працює в тіні – Держслужба праці.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:13
Кожен третій українець працює в тіні – Держслужба праці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кожен третій українець працює в тіні – Держслужба праці.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:13
Теневая экономика спасает Украину. Не могут содрать проценты от налоговиков до банкиров.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:32
.."Каждый третий украинец работает в тени".. - подчеркнул бы здесь РАБОТАЕТ!!!.. чтобы не сдохнуть на паперти.. а вот каждый ПЕРВЫЙ олигарх и к ним приближенные СОСУТ кровь этого же народа и украденное бабло 100% выводят в "безналоговые гавани"!!!.. и об этом никто не шумит, все тихо ша!..мол "деньги любят тишину!"..
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:31
Год назад подымали минималку с главным тезисом "это выведет людей из тени, даст новые налоги, появится новые рабочие места".
Ни один из пунктов не сработал.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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