Вартість нових автівок на сьогоднішній день є зависокою та майже недосяжною для середньостатистичного українця.
Дивися повний текст Інна Демченко: про варіанти купівлі вживаного авто у кредит.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:36
Інна Демченко: про варіанти купівлі вживаного авто у кредит
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Дивися повний текст Інна Демченко: про варіанти купівлі вживаного авто у кредит.
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