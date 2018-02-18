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Інна Демченко: про варіанти
купівлі вживаного авто у кредит

Інна Демченко: про варіанти купівлі вживаного авто у кредит
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:36

Інна Демченко: про варіанти купівлі вживаного авто у кредит

Пропонуємо до обговорення:
Вартість нових автівок на сьогоднішній день є зависокою та майже недосяжною для середньостатистичного українця.

Дивися повний текст Інна Демченко: про варіанти купівлі вживаного авто у кредит.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:36

на б*** проще уже купить ))
dema01
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