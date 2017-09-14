Керівники профільних міністерств згадували, що повинен відбутися повний перехід на ID-картки.
Дивися повний текст Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:46
Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:46
И ни одна контора его не принимает. Плюс нужно носить "высокотехнологичную" бумажку к нему, т.к. нигде нет считывателей для этих паспортов (наверно керманычи не могут договориться о схеме распила, деребана и откатов на их закупках)
Всё IMHO
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:49
Интересно, а какие ж такие госуслуги можно получить по этой карте, к-ые нельзя получить по обычному паспорту? Выписку из какого-то реестра/кадастра? А вообще это же так удобно носить вместе с картой лист А4 с пропиской, а в некоторых случаях и код (хотя он написан на карте).
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:50
Его уже все принимают, не имеют права не принимать.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:53
В многих банках по нему нельзя получить кредитку. А без бумажки с пропиской - вообще не откроют счёт никакой
Всё IMHO
Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:01
Какой 2020 год ))) Они хоть посчитали сколько в день должны штамповать для этого этих карточек, там будет уже не такие очереди как с выдачей загранбиометрических паспортов, а будут просто мега очереди и ругательства граждан.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:02
Сначала возможность воспользоваться всеми госуслугами при помощи этого чудопластика, а потом обязы его обмена - я так думаю.
И еще, если обязы, то бесплатно, если по собственному желанию, обмен, утеря - то за деньги.
Иначе чоб тогда не поменять всей стране свидетельства о рождении или дипломы, за деньги населения, конечно?
Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:04
Кстати насчёт загранов. Думаю эти очереди за ними созданы при участии керманычей. И сразу для них 2 профита:
1. Собирать деньги "за ускорение"
2. Замедление потока эвакуации "крепостных" за рубеж
Всё IMHO
Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:07
Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:12
Какая контора Вас по нему идентифицирует и обслужит?
Без "расшифровующей" бумажки.
Экземпляры считывателей существуют в природе в единичных экземплярах - вот там и обслужат
Всё IMHO
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