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Чи потрібно міняти паспорти на
ID-картки і скільки це коштує

Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:46

Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує

Пропонуємо до обговорення:
Керівники профільних міністерств згадували, що повинен відбутися повний перехід на ID-картки.

Дивися повний текст Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:46

И ни одна контора его не принимает. Плюс нужно носить "высокотехнологичную" бумажку к нему, т.к. нигде нет считывателей для этих паспортов (наверно керманычи не могут договориться о схеме распила, деребана и откатов на их закупках)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:49

Интересно, а какие ж такие госуслуги можно получить по этой карте, к-ые нельзя получить по обычному паспорту? Выписку из какого-то реестра/кадастра? А вообще это же так удобно носить вместе с картой лист А4 с пропиской, а в некоторых случаях и код (хотя он написан на карте).
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:50

  Вкладчик1234 написав:И ни одна контора его не принимает. Плюс нужно носить "высокотехнологичную" бумажку к нему, т.к. нигде нет считывателей для этих паспортов (наверно керманычи не могут договориться о схеме распила, деребана и откатов на их закупках)

Его уже все принимают, не имеют права не принимать.
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 11:53

  lite написав:Его уже все принимают, не имеют права не принимать

В многих банках по нему нельзя получить кредитку. А без бумажки с пропиской - вообще не откроют счёт никакой
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:01

Какой 2020 год ))) Они хоть посчитали сколько в день должны штамповать для этого этих карточек, там будет уже не такие очереди как с выдачей загранбиометрических паспортов, а будут просто мега очереди и ругательства граждан.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:02

Сначала возможность воспользоваться всеми госуслугами при помощи этого чудопластика, а потом обязы его обмена - я так думаю.
И еще, если обязы, то бесплатно, если по собственному желанию, обмен, утеря - то за деньги.
Иначе чоб тогда не поменять всей стране свидетельства о рождении или дипломы, за деньги населения, конечно?
PV
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:04

  freeze написав:Какой 2020 год ))) Они хоть посчитали сколько в день должны штамповать для этого этих карточек, там будет уже не такие очереди как с выдачей загранбиометрических паспортов, а будут просто мега очереди и ругательства граждан.

Кстати насчёт загранов. Думаю эти очереди за ними созданы при участии керманычей. И сразу для них 2 профита:
1. Собирать деньги "за ускорение"
2. Замедление потока эвакуации "крепостных" за рубеж
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:07

  Вкладчик1234 написав: В многих банках по нему нельзя получить кредитку. А без бумажки с пропиской - вообще не откроют счёт никакой

Ну так это не означает, что "И ни одна контора его не принимает"
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 12:12

  lite написав:Ну так это не означает, что "И ни одна контора его не принимает"

Какая контора Вас по нему идентифицирует и обслужит?
Без "расшифровующей" бумажки.

Экземпляры считывателей существуют в природе в единичных экземплярах - вот там и обслужат
Всё IMHO
Вкладчик1234
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