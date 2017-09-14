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Чи потрібно міняти паспорти на
ID-картки і скільки це коштує

Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 16:43

Не менять ! В большинстве контор его не признают действительным без дополнительных справок. К электронному паспорту надо иметь целую папку разных справок , дублирующие записи в бумажном паспорте. Туфта и мозгодолбежка. Месяц назад мой ребенок получил ID карточку , но предупредили : не забудьте забрать позже справку о регистрации (прописке). Без дополнительной , вышеуказанной, бумажки - ID не действителен. Как в СССР ,на каждую бумажку надо целый ворох справок.
opankiop
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:07

  PV написав:Сначала возможность воспользоваться всеми госуслугами при помощи этого чудопластика, а потом обязы его обмена - я так думаю.
И еще, если обязы, то бесплатно, если по собственному желанию, обмен, утеря - то за деньги.
Иначе чоб тогда не поменять всей стране свидетельства о рождении или дипломы, за деньги населения, конечно?


Погодите, это следующий этап. Причина лишь одна - мощности оборудования не осилят сей объем. Сначала пенсионов отоварят, социалов, разными карточками киянинов и т.д., а там дойдет и до свидетельств разных, типа водительских, о рождении, смерти и жизни.
Менять все это хозяйство каждых 5-10 лет 40 миллионам человек в обязательно-принудительном порядке и за их же деньги - остап отдыхает :evil:
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:11

Бюджету будут дополнительные доходы:)))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:34

  noxfox70 написав:Бюджету будут дополнительные доходы:)))

Ну, пока этот "праздник", например для пенсов - оплачивает бюджет, т.е. мы все с вами.
А вот, поставляющим пластик, чипы, пленку и т.д., полиграфкомбинату, а так же разным коммерческим центрам обслуживания и т.п., получающим копеечку "за ускоренный выпуск" - даже не сомневаюсь.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 20:47

Re: Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це ко

Нє, за бабло не хочу... Зробили б вже якийсь єдиний - закордонний і внутрішній, без додаткової бомашки. А може варто почекати і зроблять усьо по відбитку пальця, було б краще.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:01

Кто не в курсе,этим бизнесом заправляет министр МВД,соответственно,он на этом и зарабатывает.Ну а то,что у индейцев проблемы,шерифа это не волнует... :evil:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 23:39

"В целом главное преимущество ID-карты – безопасность, так как подделать ее практически невозможно."

Есть разные степени невозможности. "Невозможно" и "практически невозможно", т.е. если очень захотеть, то возможно.

Пришлось как-то заниматься вопросами считывателей и ПО. Разработчик в одном из относительно дорогих продуктов для считывания данных с ID, предусматривал механизмы верификации подлинности ID-карт и защиту от клонированных данных.
Наверное потому, что "практически невозможно" подделать.
vak
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 00:18

Re: Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це ко

  yanyura написав:Минусы - как уже написали, приходится с ней носить бумагу А4, которая истрется быстрее, чем "бумажный" паспорт


Можете сделать как я со своим идентификационным - заламинировать толстым пластиком. Услуга стоит около 10 грн, но бумажка становится неубиваемой. Принимали везде, от нотариуса до банка и гос-служб.
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