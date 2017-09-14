Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує

Додано: Суб 24 лют, 2018 10:31

Ну, пока этот "праздник", например для пенсов - оплачивает бюджет, т.е. мы все с вами.

Неправильно. Когда я (и пенсионер, и льготник) спросил о бесплатном или льготном оформлении карточки, мне ответили, что для этого я должен предъявить бумагу, что местный орган власти гарантирует оплату за меня. Вы представляете, сколько это займет времени, даже если будет положительным(что вряд ли - у местных властей катастрофическая нехватка денег, а тут еще прихоти пенсионеров обслуживать)?Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но! Просто А4 я свернул вчетверо и теперь она легко помещается в барсетку или карман. А как туда поместить заламинированный А4?Неоднократно сталкивался с тем, что вдобавок к этой карте у меня требовали предъявить идент. код. Говорю - так вот же он, 2-я строчка на обратной стороне карточки. Нет, нам надо именно в бумажном виде, для ксерокопии. Т.ч. приходится носить с собой и ИНН, и прописку А4.