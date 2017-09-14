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Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лют, 2018 10:10
Жека79 написав:не говорите ерунду пожалуйста. кредитку вам не дают не из-за того что у вас новый пасспорт, а из-за того что возможно вам в принципе не хотят ее давать. вот и все.
Нет, автор прав. Сотрудник банка в поле номер паспорта просто не может ввести больше 2 букв и 6 цифр
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qwe_ua
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Додано: Суб 24 лют, 2018 10:31
EKO
Ну, пока этот "праздник", например для пенсов - оплачивает бюджет, т.е. мы все с вами.
Неправильно. Когда я (и пенсионер, и льготник) спросил о бесплатном или льготном оформлении карточки, мне ответили, что для этого я должен предъявить бумагу, что местный орган власти гарантирует оплату за меня. Вы представляете, сколько это займет времени, даже если будет положительным(что вряд ли - у местных властей катастрофическая нехватка денег, а тут еще прихоти пенсионеров обслуживать)?AlifeSoft
Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но! Просто А4 я свернул вчетверо и теперь она легко помещается в барсетку или карман. А как туда поместить заламинированный А4?Жека79
Неоднократно сталкивался с тем, что вдобавок к этой карте у меня требовали предъявить идент. код. Говорю - так вот же он, 2-я строчка на обратной стороне карточки. Нет, нам надо именно в бумажном виде, для ксерокопии. Т.ч. приходится носить с собой и ИНН, и прописку А4.
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yanyura
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Додано: Суб 24 лют, 2018 10:50
Как все в нашей стране через ж... И закон вроде есть, но можно не соблюдать - демократия!
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lite
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:04
yanyura написав:
Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но!
Можно с собой носить папочку, куда вкладывать заламинированный листик А-4. Тогда листик не заламается и прослужит дольше ID-карточки.
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freeze
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Додано: Суб 24 лют, 2018 11:34
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yanyura
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Додано: Суб 24 лют, 2018 13:03
freeze написав: yanyura написав:
Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но!
Можно с собой носить папочку, куда вкладывать заламинированный листик А-4. Тогда листик не заламается и прослужит дольше ID-карточки.
а еще можно как в фильме "Жмурки" в папочку положить бронеплиту. )))
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RomanTik
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