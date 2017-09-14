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Чи потрібно міняти паспорти на
ID-картки і скільки це коштує

Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:10

Re: Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це ко

Жека79 написав:не говорите ерунду пожалуйста. кредитку вам не дают не из-за того что у вас новый пасспорт, а из-за того что возможно вам в принципе не хотят ее давать. вот и все.

Нет, автор прав. Сотрудник банка в поле номер паспорта просто не может ввести больше 2 букв и 6 цифр :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 10:31

EKO
Ну, пока этот "праздник", например для пенсов - оплачивает бюджет, т.е. мы все с вами.

Неправильно. Когда я (и пенсионер, и льготник) спросил о бесплатном или льготном оформлении карточки, мне ответили, что для этого я должен предъявить бумагу, что местный орган власти гарантирует оплату за меня. Вы представляете, сколько это займет времени, даже если будет положительным(что вряд ли - у местных властей катастрофическая нехватка денег, а тут еще прихоти пенсионеров обслуживать)?

AlifeSoft
Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но! Просто А4 я свернул вчетверо и теперь она легко помещается в барсетку или карман. А как туда поместить заламинированный А4?

Жека79
Неоднократно сталкивался с тем, что вдобавок к этой карте у меня требовали предъявить идент. код. Говорю - так вот же он, 2-я строчка на обратной стороне карточки. Нет, нам надо именно в бумажном виде, для ксерокопии. Т.ч. приходится носить с собой и ИНН, и прописку А4.
yanyura
 
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Как все в нашей стране через ж... И закон вроде есть, но можно не соблюдать - демократия!
lite
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:04

  yanyura написав:Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но!


Можно с собой носить папочку, куда вкладывать заламинированный листик А-4. Тогда листик не заламается и прослужит дольше ID-карточки.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 11:34

  freeze написав:
  yanyura написав:Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но!


Можно с собой носить папочку, куда вкладывать заламинированный листик А-4. Тогда листик не заламается и прослужит дольше ID-карточки.

:mrgreen: :mrgreen:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лют, 2018 13:03

  freeze написав:
  yanyura написав:Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но!


Можно с собой носить папочку, куда вкладывать заламинированный листик А-4. Тогда листик не заламается и прослужит дольше ID-карточки.

а еще можно как в фильме "Жмурки" в папочку положить бронеплиту. )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
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