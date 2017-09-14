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Чи потрібно міняти паспорти на
ID-картки і скільки це коштує

Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:24

  AlifeSoft написав:
  yanyura написав:Конечно же, заламинировать А4 элементарно просто. Но! Просто А4 я свернул вчетверо и теперь она легко помещается в барсетку или карман. А как туда поместить заламинированный А4?


Купите пластиковый портфель для походов в банк и стоит дешево и клиент выглядит солидно.

Вы когда-нибудь покупали билеты на поезд или самолет? Получали посылки в Новой почте и в Укрпочте? Оформляли кредит в магазине? Везде требуется паспорт (а часто и А-4, если с собой не взять, то что, ехать за ней домой?).

Я живу в т.наз. "пограничной зоне" (с Крымом). Дважды уже были проверки документов всех прохожих (пусть и раньше, но это не отменяет внезапные проверки в будущем). Всех, у кого не было при себе паспорта, забирали в милицию, потом правда, после выяснения личности, отпускали, но 2-3 часа проведенные там, не располагают к хождению без паспорта. Всегда и везде ходить с пластиковым портфелем?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 11:45

  yanyura написав:Всех, у кого не было при себе паспорта, забирали в милицию, потом правда, после выяснения личности, отпускали, но 2-3 часа проведенные там, не располагают к хождению без паспорта. Всегда и везде ходить с пластиковым портфелем?


Показываете ID-карту без всякой прописки и прочего. Вопросов у милиции к вам не будет, так как у крымчан нет id-карт.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 25 лют, 2018 12:17

Вот обрисовалась еще одна скрытая проблема.

"При фотографировании на биометрические документы - скрытно, без предупреждения, всем наносят лазером начертание – штрих-код на лоб."
https://antikor.com.ua/articles/223119- ... _pasportah
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