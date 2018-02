Чи потрібно міняти паспорти на ID-картки і скільки це коштує

Додано: Нед 25 лют, 2018 11:45

yanyura написав: Всех, у кого не было при себе паспорта, забирали в милицию, потом правда, после выяснения личности, отпускали, но 2-3 часа проведенные там, не располагают к хождению без паспорта. Всегда и везде ходить с пластиковым портфелем?



Показываете ID-карту без всякой прописки и прочего. Вопросов у милиции к вам не будет, так как у крымчан нет id-карт.

