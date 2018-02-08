Мільярдний борг Київського метрополітену перед компанією Укррослізинг може перешкодити роботі підприємства в звичайному режимі.
Дивися повний текст Схеми: робота київського метро опинилася під загрозою.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:18
Схеми: робота київського метро опинилася під загрозою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Схеми: робота київського метро опинилася під загрозою.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:18
..норм.практика - привязывать цены к твердой валюте!.. причем здесь "рос.корни"?!..конфетки "паРашена" тоже небось не 3.50 стоят за 250гр, как когда-то, а пересчитаны грн по 30.00 за бакс!!
Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:36
Тут более правильное решение разрешить свободное хождение бакса и евро, а гривну оставить только для расчетов и выплаты тем кто получает от государства. Для магазинов вообще на проблема пересчитывать все, что собственно они и делают. Коммуналка и прочее выставляются счета. В результате цена будут ниже, т.е не надо будет закладывать курсовую возможное падение гривны. При безналичном расчете посчиталось во время транзакции и снялось сколько надо - ни каких проблем.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:24
логичней не параллельное хождение гривны и евро, а полный переход всех расчётов на евро, как это когда-то сделали в Черногории...
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