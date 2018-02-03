Державний поштовий оператор «Укрпошта» оголосив про запуск послуги адресної доставки посилок.
Дивися повний текст Листонош підсадять на колеса: «Укрпошта» анонсувала запуск мобільних офісів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:55
Листонош підсадять на колеса: «Укрпошта» анонсувала...
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Дивися повний текст Листонош підсадять на колеса: «Укрпошта» анонсувала запуск мобільних офісів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:55
Да для начала наведите порядок с тем, что есть.
А то заходишь в отделение - усталая и злобная тетушка сидит на кассе, две кассы закрыто - не могут найти людей на такую мизерную зарплату, в углу висит паутина, горит одна лампочка из четырех, плафон от светильника оторвался и угрожающе висит над головами на одной сопле.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:19
..прочитав заоловок, - подумал, что злостных нариков-почтальонов "ссадят с иглы" и переведут на "колесные"-заменители... :)
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:35
Если Укрпочта так и дальше будет доставлять посылки то сжечь, нельзя помиловать! Который раз вскрытый пакет, приносят не по правилам перекладывая ответственность на получателя, вместо того, что бы самим улучшить качество. Посылки крадут безбожно! ставят печать, что мол пришла такой и хоть головой об стенку - сами виноваты или отправили такой.
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