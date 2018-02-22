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За 10 днів з України не випустили
25 тисяч неплатників...

За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:56

За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Дивися повний текст За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників аліментів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:56

ну все, теперь дети станут здоровее, а одинокие мамы красивее... ура!
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:12

25 тыс. за 10 дн.?!
Исход?...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:10

Да не, то заголовок не правильный. А он не правильный, потому как инфа от Петренко не с брифинга для журналистов, а с совещания. Похоже, что вынесли 25 тыс постановлений, и скоро их отправят погранцам. Вот закон
За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:

1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;

4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.

Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:24

  andrey_spec написав:Да не, то заголовок не правильный. А он не правильный, потому как инфа от Петренко не с брифинга для журналистов, а с совещания. Похоже, что вынесли 25 тыс постановлений, и скоро их отправят погранцам. Вот закон За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови: 1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; 2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; 3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; 4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі. Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення. Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.

хоть один умный человек растолковал, министр вроде как отчитался о проделанной работе, а на самом деле бумажку на принтере распечатал, семь потов наверно сошло...
Cactus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:41

Понаприймали рішень, навіть не перевіривши чи справді заборгованість є. У них взагалі відсутня будь-яка інформація про сплату аліментів, вони і не намагаються хоча б спитатись у платника у чому справа.
leonidromanyuk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 16:06

  leonidromanyuk написав:Понаприймали рішень, навіть не перевіривши чи справді заборгованість є. У них взагалі відсутня будь-яка інформація про сплату аліментів, вони і не намагаються хоча б спитатись у платника у чому справа.

Мамок-нянек в ДВС нет, чтобы всех распрашивать о жизни. Если нет документов в материалах конкретного ИП: справки от предприятия о перечислении алиментов, или квитанций, или заявления матери, то это не проблема ДВС, а проблема должника. И надо знать, что если у бедного должника нет работы в Украине - то ему ж-па и "долговая яма", поскольку долг по алиментам, назначенным в %, рассчитывается для не работающих от средней зарплаты по региону.
andrey_spec
 
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