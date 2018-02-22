Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників аліментів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:56
За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 10 днів з України не випустили 25 тисяч неплатників аліментів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 13:56
ну все, теперь дети станут здоровее, а одинокие мамы красивее... ура!
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:10
Да не, то заголовок не правильный. А он не правильный, потому как инфа от Петренко не с брифинга для журналистов, а с совещания. Похоже, что вынесли 25 тыс постановлений, и скоро их отправят погранцам. Вот закон
За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, державний виконавець виносить вмотивовані постанови:
1) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі;
4) про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання - до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, надсилаються сторонам для відома не пізніше наступного робочого дня з дня їх винесення.
Постанови, зазначені у пунктах 1-4 цієї частини, направляються до виконання відповідними органами після закінчення строку, визначеного частиною п’ятою статті 74 цього Закону, для оскарження рішення, дії виконавця, якщо рішення, дії виконавця не були оскаржені.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:24
хоть один умный человек растолковал, министр вроде как отчитался о проделанной работе, а на самом деле бумажку на принтере распечатал, семь потов наверно сошло...
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:41
Понаприймали рішень, навіть не перевіривши чи справді заборгованість є. У них взагалі відсутня будь-яка інформація про сплату аліментів, вони і не намагаються хоча б спитатись у платника у чому справа.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 16:06
Мамок-нянек в ДВС нет, чтобы всех распрашивать о жизни. Если нет документов в материалах конкретного ИП: справки от предприятия о перечислении алиментов, или квитанций, или заявления матери, то это не проблема ДВС, а проблема должника. И надо знать, что если у бедного должника нет работы в Украине - то ему ж-па и "долговая яма", поскольку долг по алиментам, назначенным в %, рассчитывается для не работающих от средней зарплаты по региону.
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