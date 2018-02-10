У Кабміні провели переговори з сімома іноземними операторами. З рештою - консультації заплановані на березень
Дивися повний текст Управлінням української ГТС цікавляться 10 європейських газових консорціумів.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:04
Управлінням української ГТС цікавляться 10 європейських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Управлінням української ГТС цікавляться 10 європейських газових консорціумів.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:27
"Управлять" будут "европейские консорциумы", а латать дыры будет Украина.
"Прибыль - приватизируем. Убытки - национализируем"
Всё IMHO
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