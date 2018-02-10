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Управлінням української ГТС
цікавляться 10 європейських...

Управлінням української ГТС цікавляться 10 європейських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:04

Управлінням української ГТС цікавляться 10 європейських...

Пропонуємо до обговорення:
У Кабміні провели переговори з сімома іноземними операторами. З рештою - консультації заплановані на березень

Дивися повний текст Управлінням української ГТС цікавляться 10 європейських газових консорціумів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:04

Опять качать газ от агрессора, сколько можно!
серенький
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:27

"Управлять" будут "европейские консорциумы", а латать дыры будет Украина.
"Прибыль - приватизируем. Убытки - национализируем"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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