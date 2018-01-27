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У Луценка прокоментували
закриття справи Колобова

У Луценка прокоментували закриття справи Колобова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21

У Луценка прокоментували закриття справи Колобова

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі "5 Каналу".

Дивися повний текст У Луценка прокоментували закриття справи Колобова.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21

Колобов может подписать соглашение со следствием
вот оно значит как оно теперь называется :) Ох уж эти сказочники ;)

P.S. Может, уж чего мелочиться, подпиши с Януковичем и не мучься ;)

Кстати я вот тут подумал, мы европейская держава, может индульгенции начать продавать, тема несколько устаревшая но вполне, мы же только становимся на путь ... :)
Igorten
 
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