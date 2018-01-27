Про це він розповів в інтерв’ю в ефірі "5 Каналу".
Дивися повний текст У Луценка прокоментували закриття справи Колобова.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21
У Луценка прокоментували закриття справи Колобова
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Луценка прокоментували закриття справи Колобова.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 14:21
вот оно значит как оно теперь называется Ох уж эти сказочники
P.S. Может, уж чего мелочиться, подпиши с Януковичем и не мучься
Кстати я вот тут подумал, мы европейская держава, может индульгенции начать продавать, тема несколько устаревшая но вполне, мы же только становимся на путь ...
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