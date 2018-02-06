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Закон про реінтеграцію Донбасу
опубліковано в офіційній...

Закон про реінтеграцію Донбасу опубліковано в офіційній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:15

Закон про реінтеграцію Донбасу опубліковано в офіційній...

Пропонуємо до обговорення:
23 лютого він опублікований у парламентській газеті «Голос України».

Дивися повний текст Закон про реінтеграцію Донбасу опубліковано в офіційній пресі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:15

Куда его прикладывать? этот закон
sal
 
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