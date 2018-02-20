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Ціни на газ для населення
поки не зростатимуть -...

Ціни на газ для населення поки не зростатимуть -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:20

Ціни на газ для населення поки не зростатимуть -...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що підвищення ціни на газ для населення в поточному опалювальному сезоні не буде.

Дивися повний текст Ціни на газ для населення поки не зростатимуть - віце-прем'єр.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:20

ключевая фраза "в текущем отопительном сезоне", а он заканчивается через 1,5 месяца...
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