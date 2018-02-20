Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що підвищення ціни на газ для населення в поточному опалювальному сезоні не буде.
Дивися повний текст Ціни на газ для населення поки не зростатимуть - віце-прем'єр.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:20
Ціни на газ для населення поки не зростатимуть -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ для населення поки не зростатимуть - віце-прем'єр.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:20
ключевая фраза "в текущем отопительном сезоне", а он заканчивается через 1,5 месяца...
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