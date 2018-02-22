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Україна не повертатиме ЄС виділені на модернізацію КПП 8...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:35
Пропонуємо до обговорення:
Климпуш-Цинцадзе припускає, що ЄС вирахує цю суму з наступних програм фінансування.
Дивися повний текст Україна не повертатиме ЄС виділені на модернізацію КПП 8 млн євро
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:35
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:42
Пам'ятай, чужинець, тут господар - українець!
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