Генеральна прокуратура допитала голову НБУ Валерію Гонтареву у справах Приватбанку.
Дивися повний текст Луценко розповів про допит Гонтаревої і Коломойського.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:50
Луценко розповів про допит Гонтаревої і Коломойського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Луценко розповів про допит Гонтаревої і Коломойського.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:50
Конечно не была. Иначе откуда бы взялись 52к евро на недельный отдых на Сейшелах.
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