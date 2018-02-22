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Луценко розповів про допит
Гонтаревої і Коломойського

Луценко розповів про допит Гонтаревої і Коломойського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:50

Луценко розповів про допит Гонтаревої і Коломойського

Пропонуємо до обговорення:
Генеральна прокуратура допитала голову НБУ Валерію Гонтареву у справах Приватбанку.

Дивися повний текст Луценко розповів про допит Гонтаревої і Коломойського.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 15:50

Конечно не была. Иначе откуда бы взялись 52к евро на недельный отдых на Сейшелах.
NoNaMe
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