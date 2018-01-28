Нацполіція вважає такі поліси недійсними.
Дивися повний текст Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ.
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Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:10
Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ.
Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:06
А это результат "аваковской реформы" во всей красе. Оставили из старых одних д.ибилов а новые же пришли нормальные, посмотрели на это и, или поувольнялись, или в процессе.
А штрафовали с формулировкой: "Лица, эксплуатирующие транспортное средство без наличия страхового полиса".
Типа, Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» № 1961-IV от 01.07.2004
говорит, что "в случае эксплуатации транспортного средства без наличия действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности водитель несёт ответственность".
И для них "новой патрульной полиции", с планшетами и всеми необходимыми онлайн-базами, конечно не понятно, в чем разница формулировки:
- наличие действующего полиса страхования гражданской ответственности водителя
от
- наличия полиса физически у водителя? Для них это тоже самое,
что: - без наличия действующего полиса?
При том, что уже давно вся электронная база полисов присутствует в открытом доступе в онлайне. И все это официально и законодательно закреплено.
Это оценка всем их "реформам".
Далее будет уместна цитата грустной лошади
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