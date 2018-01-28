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Водіїв штрафують за
електронний поліс ОСЦПВ

Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:10

Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ

Пропонуємо до обговорення:
Нацполіція вважає такі поліси недійсними.

Дивися повний текст Водіїв штрафують за електронний поліс ОСЦПВ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 17:25

мєнт він і в африці мєнт, йому лиш би показати що воно велике цабе
pessrav
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 18:01

У ньго головна і єдина мета зрубити гртшей.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2018 21:06

А это результат "аваковской реформы" во всей красе. Оставили из старых одних д.ибилов а новые же пришли нормальные, посмотрели на это и, или поувольнялись, или в процессе.


А штрафовали с формулировкой: "Лица, эксплуатирующие транспортное средство без наличия страхового полиса".
Типа, Закон Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» № 1961-IV от 01.07.2004
говорит, что "в случае эксплуатации транспортного средства без наличия действующего полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности водитель несёт ответственность".

И для них "новой патрульной полиции", с планшетами и всеми необходимыми онлайн-базами, конечно не понятно, в чем разница формулировки:
- наличие действующего полиса страхования гражданской ответственности водителя
от
- наличия полиса физически у водителя? Для них это тоже самое,
что: - без наличия действующего полиса?
При том, что уже давно вся электронная база полисов присутствует в открытом доступе в онлайне. И все это официально и законодательно закреплено.
Это оценка всем их "реформам".
Далее будет уместна цитата грустной лошади :o
EKO
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